I primi contagi e quella riunione con 200 sindaci: “Io preso in giro per la mascherina, ma c’è chi si ammalò” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ambivere. quella sera fu l’unico a presentarsi in mascherina. Silvano Donadoni, 70 anni, medico e sindaco di Ambivere, ricorda bene cosa successe due anni fa, il 23 febbraio 2020, quando alle 19 venne convocata al centro congressi di Bergamo una riunione d’emergenza alla quale parteciparono i sindaci e le principali cariche istituzionali della provincia. Era domenica e si stavano diffondendo le notizie relative ai primi contagi da Coronavirus in Bergamasca. Era il giorno della sospensione delle sfilate di carnevale e, soprattutto, della mancata chiusura dell’ospedale di Alzano, tanto per intendersi. “Ventiquattro ore prima ero a Firenze per un congresso di cardiologia – racconta Donadoni -, ma io e altri colleghi prestavamo più attenzione alle notizie che arrivavano dalla Lombardia. ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ambivere.sera fu l’unico a presentarsi in. Silvano Donadoni, 70 anni, medico e sindaco di Ambivere, ricorda bene cosa successe due anni fa, il 23 febbraio 2020, quando alle 19 venne convocata al centro congressi di Bergamo unad’emergenza alla quale parteciparono ie le principali cariche istituzionali della provincia. Era domenica e si stavano diffondendo le notizie relative aida Coronavirus in Bergamasca. Era il giorno della sospensione delle sfilate di carnevale e, soprattutto, della mancata chiusura dell’ospedale di Alzano, tanto per intendersi. “Ventiquattro ore prima ero a Firenze per un congresso di cardiologia – racconta Donadoni -, ma io e altri colleghi prestavamo più attenzione alle notizie che arrivavano dalla Lombardia. ...

