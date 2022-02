I pm non sono una cura (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’archiviazione decisa dal gip di Milano, Natalia Imarisio, dell’inchiesta che vedeva indagato il governatore Attilio Fontana per autoriciclaggio e falso in una “voluntary disclosure” relativa a fondi privati depositati a Lugano e scudati nel 2015, era una notizia annunciata. Ma fa sempre un certo effetto, quando a chiedere di cestinare un’inchiesta sono gli stessi pm che l’hanno iniziata e condotta. In questo caso, tecnicamente, c’è una rogatoria cui la Svizzera ha valutato di non dovere rispondere. Per Fontana è un sollievo personale e anche un piccolo successo politico, in attesa del processo cui questa vicenda si legava, quello sulla famosa “donazione” di camici in cui era coinvolta l’azienda di un parente del governatore (udienza preliminare il 18 marzo). Ma l’impressione è che sotto il profilo giudiziario molto del fango (mediatico) che ha colpito il governatore ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’archiviazione decisa dal gip di Milano, Natalia Imarisio, dell’inchiesta che vedeva indagato il governatore Attilio Fontana per autoriciclaggio e falso in una “voluntary disclosure” relativa a fondi privati depositati a Lugano e scudati nel 2015, era una notizia annunciata. Ma fa sempre un certo effetto, quando a chiedere di cestinare un’inchiestagli stessi pm che l’hanno iniziata e condotta. In questo caso, tecnicamente, c’è una rogatoria cui la Svizzera ha valutato di non dovere rispondere. Per Fontana è un sollievo personale e anche un piccolo successo politico, in attesa del processo cui questa vicenda si legava, quello sulla famosa “donazione” di camici in cui era coinvolta l’azienda di un parente del governatore (udienza preliminare il 18 marzo). Ma l’impressione è che sotto il profilo giudiziario molto del fango (mediatico) che ha colpito il governatore ...

