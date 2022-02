Horizon Forbidden West | come ottenere la maschera da sub

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) A differenza del primo capitolo,vi permette di esplorare le profondità marine diversificando il gameplay. Vediamo dunquelaper le immersioni nel nuovoSe avete acquistato il gioco dal day one e state già esplorando i nuovi territori dell’Ovest Proibito, vi sarete accorti, andando avanti nell’avventura si possono esplorare diversi luoghi sott’acqua. Avrete notato però,accade in tutti giochi che prevedono situazioni di questo tipo, che il vostro tempo sott’acqua è limitato dal consumo di ossigeno. Per questo vi starete sicuramente chiedendoriuscire al’utileper le ...