Hockey pista | Serie A1 | i recuperi della 12esima giornata Trissino | Lodi e Forte ok

(Di giovedì 24 febbraio 2022) LaA1 dinon smette mai di regalare emozioni, anche nel mercoledì che sancisce istagione regolare 2021-2022. Vincono tutte le big:passa 2-3 sulladel Monza,la spunta 3-4 in casa del Bassano, mentredei Marmi non ha problemi a imporsi 1-8 nella tanacenerentola Matera. Dietro di loro poi, da registrare, ci sono il secco 3-0 del Vercelli sul Sarzana, il doppio pirotecnico pareggio per 4-4 fra Grosseto e Correggio e Montebello e Valdagno, a cui aggiungere il sorprendente e netto 4-3 con cui Sandrigo ha avuto la meglio sul Follonica. Il prossimo turno? Fra sabato 26 e domenica 27 ...

Una sfida sempre affascinate in uno dei palazzetti storici dell'italiano, e che mette di fronte ai biancocelesti un quintetto come quello bianconero che vuole recuperare in classifica alla ...Al momento viene utilizzato per le attività agonistiche di pattinaggio artistico e, con i relativi campionati.Tofane La leggendaria Olimpia del 56 Spetteranno al Comune i lavori per l'...Sarzana (La Spezia) 23 Febbraio 2022 - Nel mercoledì del campionato di hockey su pista di serie A1 la capolista Trissino si riscatta dalla sconfitta, la prima stagionale, incassata sabato sera a Sarza ...Nel recupero infrasettimanale il Castiglione va a rendere visita al Cgc Viareggio di Massimo Mariotti Viareggio: In serie A2 turno infrasettimanale di campionato per la Blue Factor di Massimo Bracali, ...