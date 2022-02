"Ho tanto amore da dare, ma...". Gemma Galgani, crollo nervoso: pianto disperato e stop al programma. Mai vista così | Guarda (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un crollo nervoso, con pochi precedenti per Gemma Galgani. Sempre all'attacco, vulcanica, feroce. Ma raramente in lacrime, disperata. Eppure è esattamente quello che è accaduto nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne, il programma di Maria Di Filippi in onda su Canale 5, quella in onda martedì 22 febbraio. La dama torinese, infatti, ha rivelato in un'intervista a Nuovo Tv di avere un solo grande rimpianto, ovvero quello di non essere diventata madre. E la questione è tornata, di prepotenza, anche negli studi di Mediaset. "Il giorno di San Valentino mi hanno fatto un'intervista per Nuovo Tv. Il giornalista mi ha parlato e mi ha chiesto se mi era mancato un figlio e la maternità. Mi ha così chiesto se ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un, con pochi precedenti per. Sempre all'attacco, vulcanica, feroce. Ma raramente in lacrime, disperata. Eppure è esattamente quello che è accaduto nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne, ildi Maria Di Filippi in onda su Canale 5, quella in onda martedì 22 febbraio. La dama torinese, infatti, ha rivelato in un'intera Nuovo Tv di avere un solo grande rim, ovvero quello di non essere diventata madre. E la questione è tornata, di prepotenza, anche negli studi di Mediaset. "Il giorno di San Valentino mi hanno fatto un'interper Nuovo Tv. Il giornalista mi ha parlato e mi ha chiesto se mi era mancato un figlio e la maternità. Mi hachiesto se ...

