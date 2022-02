Highlights e gol Atletico Madrid-Manchester United 1-1 | Champions League 2021 2022 VIDEO

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ilcon glie i gol di1-1, match valido per l’andata degli ottavi di finale di. Al Wanda Metropolitano dominio dei colhoneros che vanno avanti col gol segnato in avvio da Joao Felix, ma nel finale Elanga a sorpresa pareggia i conti. Al ritorno, comunque, servirà tutt’altra prestazione da parte dei Red Devils, di seguito ecco le immagini salienti della sfida di stasera. SportFace.

Advertising

andreastoolbox : Napoli Barça, Xavi: 'È una sfida da Champions, e per noi qui sarà difficile'. VIDEO | Sky Sport… - sportli26181512 : Liverpool-Leeds: video, gol e highlights: Nel match valido per la diciannovesima giornata della Premier League, net… - sportli26181512 : Burnley-Tottenham: video, gol e highlights: Una rete di Mee, segnata su assist di Brownhill fa felice il Burnley. N… - sportli26181512 : Watford-Crystal Palace: video, gol e highlights: Il Crystal Palace ottiene un'ottima vittoria esterna. Nel match va… - infoitsport : Video Brescia Ascoli 2-0: risultato, gol e highlights -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Il video con glied idi Burnley - Tottenham 1 - 0 , sfida valevole per il recupero della tredicesima giornata della Premier League 2021/2022 . Nel primo tempo ci sono veramente poche emozioni. Gli ...Il video con glie idel match tra Novak Djokovic e Karen Khachanov , vinto dal tennista serbo in due set col punteggio di 6 - 3 7 - 6(2) dopo un'ora e trentotto minuti di gioco. Secondo turno del ...Gli highlights ed i gol di Burnley-Tottenham 1-0, sfida valida per il recupero della tredicesima giornata della Premier League 2021/2022.Oltre che per le dimensioni del punteggio, gli highlights della partita sono diventati virali ... hanno parlato senza mezzi termini di "escandalosa goleada". Dopo i 7 gol del primo tempo, nella ...