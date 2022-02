Hellas Verona e le rimonte, persi 22 punti da inizio campionato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’Hellas Verona sta facendo una stagione importante sotto la guida di Tudor: gli scaligeri avrebbero potuto trovare più punti se non avessero persi 22 in rimonta La stagione dell’Hellas Verona è sotto gli occhi di tutti. Dall’arrivo di Tudor la squadra sta macinando punti, gioco e convinzione. Nonostante la grandissima stagione in casa scaligera c’è qualche rammarico, viste le rimonte subite da inizio campionato. 22 punti persi in rimonta per i veneti che avrebbero potuto raccogliere qualche punto in più. Il punto di questa mattina de L’Arena. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’sta facendo una stagione importante sotto la guida di Tudor: gli scaligeri avrebbero potuto trovare piùse non avessero22 in rimonta La stagione dell’è sotto gli occhi di tutti. Dall’arrivo di Tudor la squadra sta macinando, gioco e convinzione. Nonostante la grandissima stagione in casa scaligera c’è qualche rammarico, viste lesubite da. 22in rimonta per i veneti che avrebbero potuto raccogliere qualche punto in più. Il punto di questa mattina de L’Arena. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Totocalcio, Lazio - Napoli tra gli eventi obbligatori del prossimo concorso ...Lione - Lille West Ham - Wolverhampton Sassuolo - Fiorentina Lazio - Napoli Spezia - Roma Monza - Lecce Cittadella - Frosinone Torino - Cagliari - Pannello B (eventi opzionali) Hellas Verona - ...

Calciomercato, Tochi pronto a firmare con il Verona Come riportato da L’Arena, l’Hellas punta a bruciare la concorrenza per centrocampista classe 2003 Come vi avevamo già raccontato, il Verona sembra aver messo le mani su Tochi Phil Chukwuani, talentuo ...

