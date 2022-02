Habilita San Marco | attivo il Centro di Diagnosi e Cura del Dolore

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) InSan, il poliambulatorio di Piazza della Repubblica 10 a Bergamo, èildidel. Il referente di questo servizio è il Dr. Massimo Allegri. Lo abbiamo incontrato per parlare di medicina rigenerativa, l’ultima frontiera nell’ambito della medicina dela supporto, soprattutto (ma non solo), dei pazienti che praticano attività sportiva a livello amatoriale, spesso sono vittime di dolori e infiammazioni. «La medicina rigenerativa – spiega il Dr. Allegri – ha avuto un forte impatto sulla terapia dele ha cambiato le nostre capacità di guarire i soggetti che provano. Ora abbiamo la possibilità di utilizzare alcune componenti del nostro organismo, come ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Habilita San

L'Eco di Bergamo

Dopo una sospensione temporanea delle attività durata poco più di tre settimane, ha riaperto oggi (martedì 18 gennaio) il PoliambulatorioMarco, in piazza della Repubblica. Gli spazi sono stati completamente riorganizzati per rendere più fruibile l'accesso ai servizi. Il già alto livello qualitativo delle prestazioni ...Un esempio concreto: 70 euro richiesti all'Humanitas, provincia di Milano 80 euro al PoliclinicoDonato 92 euro nelle sedi del gruppo120 euro al PoliclinicoMarco di Bergamo. Valori ...Si terrà SABATO 5 MARZO a partire dalle 8,20 presso il Polo territoriale di Lecco del Politecnico-MI, Via Ghislanzoni 22 Lecco - Edificio 10, Aula A1.3, l'assemblea degli iscritti all'OPI di Lecco. Co ...New entry nell’équipe medica del Poliambulatorio di Piazza della Repubblica a Bergamo dove è operativa la Dr.ssa Maria Serena Tajana, specializzata nel trattamento delle patologie dell’arto superiore ...