“Ha detto una cosa gravissima, verrà squalificata”, il Nathaly Gate infiamma la Casa del GF Vip e scoppia il caos – VIDEO (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nathaly Caldonazzo rischia la squalifica? A quanto pare, l’ex starlette del Bagaglino, finita la diretta di lunedì sera del Grande Fratello Vip avrebbe detto una frase gravissima presumibilmente nei confronti di Jessica Selassiè che ha raccontato l’accaduto in Casa più volte. Nathaly e quella frase da squalifica al GF Vip: scoppia il caso nella Casa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 23 febbraio 2022)Caldonazzo rischia la squalifica? A quanto pare, l’ex starlette del Bagaglino, finita la diretta di lunedì sera del Grande Fratello Vip avrebbeuna frasepresumibilmente nei confronti di Jessica Selassiè che ha raccontato l’accaduto inpiù volte.e quella frase da squalifica al GF Vip:il caso nella... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

AndreaMarcucci : Intervento molto misurato oggi di @matteorenzi in Senato. Il leader di IV non ha parlato a nome di una parte o dell… - petergomezblog : @marattin Lo ha detto per cinque volte la corte di cassazione. Poi magari si sbaglia. Ma dire che questa sia una t… - AndreaVenanzoni : Forza Italia e PD hanno detto, all’unisono, che sono per allentare le restrizioni ma non con un emendamento. Probab… - Domenico_p6 : @PoliticaPerJedi @gualtierieurope Sì, sono irrilevanti. Ma è una questione d'immagine. Rimettere in sella la sindac… - melyliv : È una questione di Chimecho è stato già detto? #pokemon -