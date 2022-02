Guerini: «Putin si fermi, l’Italia non sta esitando: i nostri militari già in campo con la Nato» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini vuole che la Russia faccia un passo indietro sull’Ucraina. E ricorda che anche i militari italiani sono attivi sul campo in Lettonia, in Romania e nel Mediterraneo. «La coesione che abbiamo dimostrato fino ad ora è necessario che si confermi sia a livello di Unione europea con il sistema delle sanzioni, che a livello Nato attraverso il mantenimento degli strumenti di deterrenza», fa sapere Guerini in un’intervista al Corriere della Sera. «Strumenti a cui anche l’Italia contribuisce con le attività sul terreno dei nostri militari in Lettonia, con l’air policing in Romania, con la sorveglianza marittima nel Mediterraneo orientale e con le ulteriori misure di innalzamento della prontezza ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il ministro della Difesa Lorenzovuole che la Russia faccia un passo indietro sull’Ucraina. E ricorda che anche iitaliani sono attivi sulin Lettonia, in Romania e nel Mediterraneo. «La coesione che abbiamo dimostrato fino ad ora è necessario che si consia a livello di Unione europea con il sistema delle sanzioni, che a livelloattraverso il mantenimento degli strumenti di deterrenza», fa saperein un’intervista al Corriere della Sera. «Strumenti a cui anchecontribuisce con le attività sul terreno deiin Lettonia, con l’air policing in Romania, con la sorveglianza marittima nel Mediterraneo orientale e con le ulteriori misure di innalzamento della prontezza ...

Advertising

Linkiesta : #Guerini assicura che le sanzioni contro #Putin saranno vere e realmente efficaci - Leonardoetrusco : RT @lefrasidiosho: #Guerini avverte #Putin: 'Gravi conseguenze se la Russia attaccherà l'#Ucraina' - marcoregni : #Russia #Ucraina #Ucrainarussia #Putin parla il Minisro @guerini_lorenzo via @Corriere - ismaylyusuf : @MediasetTgcom24 e se un missile russo (per sbaglio) cadesse proprio sul parlamento a Roma (in riunione) ? Guerini… - ismaylyusuf : @fratotolo2 @EnricoLetta e se un missile russo (per sbaglio) cadesse proprio sul parlamento a Roma (in riunione) ?… -