Guerini assicura che le sanzioni contro Putin saranno vere e realmente efficaci

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) La missione a Mosca di Mario Draghi, per il momento, è stata congelata. Se il presidente del Consiglio andrà al Cremlino nei prossimi giorni dipenderà anche dagli sviluppi delle prossime ore e dalle mosse ulteriori dell’esercito russo. Intanto il capo del governo ieri ha condannato con fermezza le decisioni di, parlando di «inaccettabile violazione della sovranità democratica e dell’integrità territoriale dell’Ucraina», ricordando che «la via del dialogo resta essenziale, ma stiamo già definendo nell’ambito dell’Unione europea misure enei confronti della Russia». E oggi in Senato si terrà l’informativa del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Ieri Draghi ha avuto un colloquio con il presidente francese Emmanuel Macron, che a sua volta ha sentito anche gli altri leader europei. Non è un escluso un nuovo Consiglio europeo straordinario. E ...

Advertising

michelegiorgio2 : RT @michelegiorgio2: #RUSSIA-#UCRAINA. “La #Nato ha previsto un rafforzamento delle misure di deterrenza sul proprio fianco est a cui anche… - Ely_Vally : RT @michelegiorgio2: #RUSSIA-#UCRAINA. “La #Nato ha previsto un rafforzamento delle misure di deterrenza sul proprio fianco est a cui anche… - manolo_loop : RT @michelegiorgio2: #RUSSIA-#UCRAINA. “La #Nato ha previsto un rafforzamento delle misure di deterrenza sul proprio fianco est a cui anche… - alioti_gianni : RT @michelegiorgio2: #RUSSIA-#UCRAINA. “La #Nato ha previsto un rafforzamento delle misure di deterrenza sul proprio fianco est a cui anche… - loriscaldana : RT @michelegiorgio2: #RUSSIA-#UCRAINA. “La #Nato ha previsto un rafforzamento delle misure di deterrenza sul proprio fianco est a cui anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Guerini assicura

Linkiesta.it

... ministri come Cartabia, Lamorgese, Giorgetti,, Lamorgese e al neo eletto presidente Franco ... "In costante contatto" L'ex numero uno della Bcedi essere "in costante contatto con gli ...... la risposta degli Usa e dei suoi alleati sarà "rapida, unita e pesante",il segretario di ... Lorenzo, ministro della Difesa. ha detto in questi giorni che "eventuali scelte di ...Lo ha confermato questo pomeriggio a Bruxelles il ministro italiano della Difesa Lorenzo Guerini, durante un incontro con i giornalisti ... Se si andrà in quella direzione l'Italia farà la sua parte", ...“L’Italia – ha assicurato – continuerà a mantenere il proprio impegno ... settimana sarà pertanto molto importante in quest’ottica”, ha concluso Guerini. Nel corso della sua visita alla base militare ...