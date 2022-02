Guadalajara | buona la prima per Bronzetti

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nel WTA 250 sul cemento messicano - live su SuperTennis - la 23enne di Villa Verucchio, promossa dalle qualificazioni, supera in rimonta all’esordio nel main draw la statunitense McNally: affronterà la ceca Bouzkova. Per la romagnola ennesimo “best ranking” in arrivo. La britannica Raducanu n.1 del seeding

... 6 - 3, 6 - 3 e ottenuto l'accesso al secondo turno del Wta 250 di2022 . L'azzurra, ... L'americana, infatti, specialista nel doppio e comunquesingolarista, ha giocato d'anticipo in ...Giornata difficile per le favorite all'Abierto Akron Zapopan, torneo WTA 250 in corso a Guadalajara, con quattro delle cinque ... di Bolzano spegne le sue trentotto candeline oggi ed è una buona ...Fuori Sara Errani. Lucia Bronzetti è al turno decisivo nelle qualificazioni del torneo WTA 250 di Guadalajara. Al turno decisivo Lucia sfiderà la wild card Seone Mendez classe 1999 e n.222 WTA.