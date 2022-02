Greenpeace, Olanda primo paese UE a ridurre gli allevamenti per salvare il pianeta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Greenpeace ha diffuso un comunicato stampa sul proprio sito ufficiale in cui annuncia che l’Olanda sarà il primo paese in Europa a decidere di ridurre di ben il 30% il numero degli animali allevati per contrastare l’inquinamento prodotto dalla zootecnia Si tratta di un primo passo storico e di una presa di coscienza che deve L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 23 febbraio 2022)ha diffuso un comunicato stampa sul proprio sito ufficiale in cui annuncia che l’sarà ilin Europa a decidere didi ben il 30% il numero degli animali allevati per contrastare l’inquinamento prodotto dalla zootecnia Si tratta di unpasso storico e di una presa di coscienza che deve L'articolo proviene da Consumatore.com.

