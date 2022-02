Green pass, conto alla rovescia per l'abolizione: le tappe e le categorie (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il conto alla rovescia per l'abolizione del Green pass è ancora cominciato e anche i più pessimisti puntano alla fine dell'estate. In attesa ci sono in particolare 1,3... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ilper l'delè ancora cominciato e anche i più pessimisti puntanofine dell'estate. In attesa ci sono in particolare 1,3...

Advertising

borghi_claudio : Bocciato per pochi voti il nostro emendamento per abolire il green pass insieme allo stato di emergenza. Grazie a… - borghi_claudio : Forza Italia in commissione XII in dichiarazione di voto su emendamento per togliere Green Pass si dice favorevole… - borghi_claudio : In votazione in commissione emendamento sullo stop al green pass. Parere contrario del Governo. La Lega ha appena a… - cogitosum11 : RT @vitalbaa: Credo non si elimini il green pass, da un lato, perché si dimostrerebbe che è strumento politico, non sanitario, cosa non chi… - Laura10346597 : RT @Smartitina: Da maggio nel mio quartiere a Bologna il cassonetto per la raccolta indifferenziata si potrà aprire solo attraverso una tes… -