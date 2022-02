Green pass, Bassetti: “Italiani penalizzati rispetto a stranieri, anomalia” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Credo che il Green pass debba essere alleggerito o addirittura eliminato dopo il 31 di marzo. Non è possibile che se sei uno straniero che arriva in Italia devi seguire determinate regole e se sei italiano over 50 ne devi seguire altre. Mi pare evidentemente sbagliato, una anomalia. Dobbiamo ritornare all’obiettivo del Green pass che era quello di far vaccinare gli Italiani, ebbene questo è stato raggiunto. Se invece erano altre le ragioni, allora spiegatele agli Italiani”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’Policlinico San Martino di Genova, commenta la nuova ordinanza del ministero della Salute che dal primo marzo equiparerà gli arrivi extra Ue a quelli Ue. “Non si può ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Credo che ildebba essere alleggerito o addirittura eliminato dopo il 31 di marzo. Non è possibile che se sei uno straniero che arriva in Italia devi seguire determinate regole e se sei italiano over 50 ne devi seguire altre. Mi pare evidentemente sbagliato, una. Dobbiamo ritornare all’obiettivo delche era quello di far vaccinare gli, ebbene questo è stato raggiunto. Se invece erano altre le ragioni, allora spiegatele agli”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive dell’Policlinico San Martino di Genova, commenta la nuova ordinanza del ministero della Salute che dal primo marzo equiparerà gli arrivi extra Ue a quelli Ue. “Non si può ...

Advertising

borghi_claudio : Bocciato per pochi voti il nostro emendamento per abolire il green pass insieme allo stato di emergenza. Grazie a… - VittorioSgarbi : Il “Green Pass” una minaccia alla libertà personale. - lucianonobili : Ottime notizie dal #Campidoglio. A guidare la commissione su #Expo2030 è stata scelta Virginia #Raggi (che neanche… - GiacomoMirella : RT @strange_days_82: Unico paese dell'universo ad avere il GP per i lavoratori, maledetti! Via il green pass e via questi parassiti da 15k… - Marisab79879802 : RT @Sargans2: Pare che le FFOO abbiano totalmente perso il controllo del territorio. A forza di controllare green pass sono stanchi. Poracc… -