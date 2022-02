Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan “semina il panico” nella Casa: “Vedo uno spirito”. Sophie Codegoni le chiede i dettagli (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Miriana Trevisan, il Grande Fratello Vip e i ‘poteri particolari’. Dopo l’uscita che le è costata un’ondata di indignazione sui social (aveva affermato di capire se una persona abbia un tumore solo guardandola), adesso sostiene di aver visto uno spirito nella Casa. Come riportato da Leggo, durante la serata di ieri 22 febbraio, mentre tutti erano a letto (ma ancora svegli), la showgirl ha cominciato a dialogare con qualcuno. Non un concorrente bensì, a suo dire, uno spirito: “Piacere spirito, ora vai. Pace”, avrebbe detto lei. A quel punto Sophie Codegoni le ha chiesto con chi stesse parlando e lei, con nonchalance, ha replicato: “Con quello spirito, non lo vedi? C’è un’entità, fai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022), ilVip e i ‘poteri particolari’. Dopo l’uscita che le è costata un’ondata di indignazione sui social (aveva affermato di capire se una persona abbia un tumore solo guardandola), adesso sostiene di aver visto uno. Come riportato da Leggo, durante la serata di ieri 22 febbraio, mentre tutti erano a letto (ma ancora svegli), la showgirl ha cominciato a dialogare con qualcuno. Non un concorrente bensì, a suo dire, uno: “Piacere, ora vai. Pace”, avrebbe detto lei. A quel puntole ha chiesto con chi stesse parlando e lei, con nonchalance, ha replicato: “Con quello, non lo vedi? C’è un’entità, fai ...

Advertising

trash_italiano : Is this l'edizione più brutta, costruita e monotematica del Grande Fratello? #GFVIP - iKabirBedi : Grazie a tutti per il vostro amore, cari auguri e sostenimento per Kabir durante la sua avventura nel grande fratel… - VanityFairIt : Dopo l'exploit al Grande Fratello Vip e l'esperienza a Tale e Quale, Pierpaolo Pretelli continua il suo impegno a D… - anna_micheletto : RT @iKabirBedi: Grazie a tutti per il vostro amore, cari auguri e sostenimento per Kabir durante la sua avventura nel grande fratello d’Ita… - MirellaBorruso : RT @Loredana_Dana75: Un merito a #Katia va dato! In 22 anni di grande fratello, mai una % così bassa!???? #gfvip #FUORIKATIA #fuorisoleil… -