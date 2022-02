Grande Fratello Vip, Jessica Selassié svela il suo segreto! (VIDEO) (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Jessica Selassié sembra essere l’unica concorrente della casa del Grande Fratello Vip a saper gestire lo stress dopo mesi di reclusione. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 23 febbraio 2022)sembra essere l’unica concorrente della casa delVip a saper gestire lo stress dopo mesi di reclusione.

Advertising

trash_italiano : Is this l'edizione più brutta, costruita e monotematica del Grande Fratello? #GFVIP - iKabirBedi : Grazie a tutti per il vostro amore, cari auguri e sostenimento per Kabir durante la sua avventura nel grande fratel… - VanityFairIt : Dopo l'exploit al Grande Fratello Vip e l'esperienza a Tale e Quale, Pierpaolo Pretelli continua il suo impegno a D… - Butterf69015258 : RT @koala_moonlight: jessica e barù meritano di trascorrere del tempo da soli senza interferenze esterne per poter parlare e stare insieme… - koala_moonlight : jessica e barù meritano di trascorrere del tempo da soli senza interferenze esterne per poter parlare e stare insie… -