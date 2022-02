Governo | Orlando | Giusto il richiamo di Draghi ai partiti | ma sulle elezioni anticipate resta il rischio Salvini

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) "In questo momento, all'interno del, non mi preoccupa la posizione dei 5Stelle ma vedo il problemae la tentazione del leader del Carroccio di seguire la linea di Giorgia Meloni". Così il ministro del lavoro, intervistato dal direttore de La Stampa Massimo Giannini a 30 minuti al Massimo . "Bene ha fattoa richiamare i? Le temo per il paese, ma chi le vuole se ne dovrà assumere la responsabilità. Che è grande"

Sui 4,3 miliardi di investimenti aggiuntivi nel 2022, stimati dal, pesa il caro materiali, ... "Bene che il ministroabbia chiesto anche il rispetto del contratto di settore" per ...Le cessioni e il codice identificativo L'obiettivo delresta infatti uno solo: portare, ... Infine, viene introdotta anche una norma a tutela del lavoro proposta dal ministro Andrea: i ...Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando intervistato a La Stampa. “Il m5s non segue Salvini, non ha il costume di distinguersi sistematicamente, il problema mi sembra più Salvini che ha la ...Per garantire una rapida conversione, la norma verrà trasformata in un emendamento governativo al dl Sostegni-ter, al momento in discussione in Senato ...