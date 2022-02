Governo: Calenda, 'c'è rischio concreto che Draghi lasci' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Il rischio c'è ed è concreto". Carlo Calenda risponde così a Tagadà su La7 quando gli viene chiesto se ci sia il rischio che il premier Mario Draghi possa lasciare la guida del Governo per le fibrillazioni nella maggioranza. "Il modo in cui si stanno comportando i partiti è irresponsabile. In Cdm votano i provvedimenti e poi li boicottano in Parlamento. Sembrano i bambini che giocano mentre il papà lavora". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Ilc'è ed è". Carlorisponde così a Tagadà su La7 quando gli viene chiesto se ci sia ilche il premier Mariopossaare la guida delper le fibrillazioni nella maggioranza. "Il modo in cui si stanno comportando i partiti è irresponsabile. In Cdm votano i provvedimenti e poi li boicottano in Parlamento. Sembrano i bambini che giocano mentre il papà lavora".

