Golf | il PGA Tour si sposta in Florida per The Honda Classic Matt Jones torna dopo la prestazione dominante del 2021

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il PGAsial Palm Beach Gardens questo fine settimana per The2022, il primo dei quattro tornei del cosiddettoSwing, un quartetto di eventi molto prestigiosi organizzati nel “Sunshine State”. Originariamente noto come Jackie Gleason Inverrary, dal 1982 ha cambiato il nome in seguito alla sponsorizzazione died è passato alla sua sede attuale 14 anni fa, quando Mark Wilson vinse un incredibile playoff a quattro di lunedì. Solitamente questo evento attrae un campo giocatori di altissimo livello, mentre quest’anno diversi dei nomi di maggiore spicco sul panorama internazionale hanno deciso di saltare il torneo, rimandando il viaggio inper l’Arnold Palmer Invitational della settimana prossima. ...

Ultime Notizie dalla rete : Golf PGA

... SuperLeague (SGL) riservata ai super top player e in chiara concorrenza con il circuito americano, ilTour. Mickelson, classe 1970, è stato tra i primi ad aderire salvo poi dichiarare: "...Il no di DeChambeau fa eco a quello di 'DJ', che si era già espresso in maniera categorica: ' Il momento di dire basta a queste voci è giunto. Sono impegnato in modo pieno sulTour e sono davvero onorato di poter continuare a giocare sul migliore circuito del mondo '.Anche nel golf negli ultimi mesi si è parlato della creazione di una Superlega. Il fondo sovrano dell'Arabia Saudita era disposto a sovvenzionare la nascita di un circuito alternativo che avrebbe ...Si dice che la Premier League sia una Un progetto proposto sostenuto dall'Arabia Saudita sta cercando di attirare i golfisti lontano dai principali tour ...