Gli Usa a Kiev: "Russia pronta all'invasione in 48 ore" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'amministrazione Biden ha informato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che secondo informazioni di intelligence la Russia sta preparando una invasione su larga scala del suo Paese nel giro delle prossime 48 ore.

