Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come le intenzioni di voto degli italiani siano molto cambiate negli ultimi mesi. Ma quanto rilevato da SWG per il Tg da LA7 è qualcosa di storico. Il primo partito del paese è infatti Fratelli d'Italia, il partito di destra che continua a guadagnare consensi in maniera inarrestabile forte della sua opposizione al Governo Draghi e alla rielezione del Presidente Mattarella L'ultimo sondaggio è di: EMG per Cartabianca del 22 febbraio Pd - 21,4% (+0,2% rispetto al 15 febbraio) FdI - 19,5% (+0,2%) Lega - 17,9% (-0,3%) M5S - 13,7% (-0,2%) FI - 8,3% (+0,1%) Azione - 4,1% (+0,1%) Italia Viva - 4,1% (+0,1%) SWG per Tg La7 del 21 febbraio FdI - 21,4 (= rispetto al 14 ... Leggi su panorama (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come ledidegli italiani siano molto cambiate neglimesi. Ma quanto rilevato da SWG per il Tg da LA7 è qualcosa di storico. Il primo partito del paese è infatti Fratelli d'Italia, il partito di destra che continua a guadagnare consensi in maniera inarrestabile forte della sua opposizione al Governo Draghi e alla rielezione del Presidente Mattarella L'ultimoo è di: EMG per Cartabianca del 22 febbraio Pd - 21,4% (+0,2% rispetto al 15 febbraio) FdI - 19,5% (+0,2%) Lega - 17,9% (-0,3%) M5S - 13,7% (-0,2%) FI - 8,3% (+0,1%) Azione - 4,1% (+0,1%) Italia Viva - 4,1% (+0,1%) SWG per Tg La7 del 21 febbraio FdI - 21,4 (= rispetto al 14 ...

Advertising

simone_paciello : Gli ultimi anni della mia vita: - attentati terroristici da parte dell’ISIS - pandemia globale - terza guerra mondi… - Tg3web : A un anno dall'agguato mortale in Congo, l'Italia rende omaggio all'ambasciatore Luca Attanasio e al carabiniere Vi… - RaphaelRaduzzi : In uno dei tanti ordini del giorno chiedevamo di allentare subito queste insensate restrizioni. Siamo ormai gli ult… - mirabeack : @paolobertolucci Renato è fortissimo, purtroppo negli ultimi anni ha avuto tanti problemi, speriamo che l’aria di M… - EdiPrevis : RT @faisaluc2: ?????????????????????? AVELLINO Simba, Chow Chow anziano e cieco, in canile.... Doniamogli gli ultimi anni di Amore e dignità, lo m… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi Madonna sulla neve di Cercivento ... del tutto inaspettatamente, in una delle tante " seppur invisibili " microscuole, italiane ed europee, di empatia che invitano alla solidarietà con gli ultimi del Mondo. Scuole che si trovano ...

La Danimarca e le prigioni off - shore ... diventerà molto più difficile per le famiglie e gli amici dei detenuti presentarsi all'orario di ...abbastanza guardie carcerarie ed è da questo punto di vista gravemente sotto organico negli ultimi ...

Omicron 1 e Omicron 2, gli ultimi studi: gli effetti su vaccinati e non vaccinati IL GIORNO 'Gli anni più belli', la grande giostra della vita secondo Gabriele Muccino Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria e Micaela Ramazzotti sono i quattro amici protagonisti del film Gli anni più belli di Gabriele Muccino. Una storia di amicizia e d'amore, di ...

Crisi Ucraina: è allarme per questo settore in Italia L’allerta dalla Cia è chiara: “I rialzi su mais rendono decisamente poco remunerativa la produzione di carne di qualità controllata -soprattutto dove ci sono contratti di filiera con le principali ...

... del tutto inaspettatamente, in una delle tante " seppur invisibili " microscuole, italiane ed europee, di empatia che invitano alla solidarietà condel Mondo. Scuole che si trovano ...... diventerà molto più difficile per le famiglie eamici dei detenuti presentarsi all'orario di ...abbastanza guardie carcerarie ed è da questo punto di vista gravemente sotto organico negli...Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria e Micaela Ramazzotti sono i quattro amici protagonisti del film Gli anni più belli di Gabriele Muccino. Una storia di amicizia e d'amore, di ...L’allerta dalla Cia è chiara: “I rialzi su mais rendono decisamente poco remunerativa la produzione di carne di qualità controllata -soprattutto dove ci sono contratti di filiera con le principali ...