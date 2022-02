Gli studenti del ‘Lombardi’ di Airola ricordano Pier Paolo Pasolini a cent’anni dalla nascita (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Presentato stamani nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori nel Corso di una Conferenza Stampa il programma di iniziative “Il Lombardi Per Pasolini” promosso dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Alessandro Lombardi” di Airola in occasione del Centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini il grande scrittore, bolognese di nascita, friulano d’origine, romano d’adozione. Preceduta dall’interpretazione di “Una storia sbagliata”, di Fabrizio De Andrè, eseguita da Vincenzo Pierico, voce, Giuseppe Buono, chitarra e Filippo Michele Pitti, chitarra, allievi del Liceo Musicale di Airola, la Conferenza Stampa ha consentito di illustrare il programma, ricco ed articolato che, per tutto l’arco ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Presentato stamani nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori nel Corso di una Conferenza Stampa il programma di iniziative “Il Lombardi Per” promosso dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Alessandro Lombardi” diin occasione del Centenario delladiil grande scrittore, bolognese di, friulano d’origine, romano d’adozione. Preceduta dall’interpretazione di “Una storia sbagliata”, di Fabrizio De Andrè, eseguita da Vincenzoico, voce, Giuseppe Buono, chitarra e Filippo Michele Pitti, chitarra, allievi del Liceo Musicale di, la Conferenza Stampa ha consentito di illustrare il programma, ricco ed articolato che, per tutto l’arco ...

