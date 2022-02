Giugliano, fa benzina e scappa: benzinaio trascinato per metri. Arrestato 23enne (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Finisce in carcere per aver fatto rifornimento di carburante senza pagare e dopo aver ferito il benzinaio. In manette Giovanni Ciotola, 23enne di Napoli. A eseguire il provvedimento i carabinieri della stazione di Varcaturo in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord. Giugliano, fa rifornimento e non paga: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Finisce in carcere per aver fatto rifornimento di carburante senza pagare e dopo aver ferito ilio. In manette Giovanni Ciotola,di Napoli. A eseguire il provvedimento i carabinieri della stazione di Varcaturo in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord., fa rifornimento e non paga: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

