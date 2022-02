Gismondo fuori di sé, Green pass base? Una follia: vale per stranieri, ma non per gli italiani al lavoro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Una bizzarria tutta italiana, quella del Green pass valido per far entrare gli stranieri in Italia, ma insufficiente per permettere agli italiani di accedere al posto di lavoro. Nel marasma di annunci e smentite. Regole e contro-norme. Precetti e codicilli, salta agli occhi la contraddizione insita nelle istruzioni per l’uso del certificato verde. Con la microbiologa del Sacco di Milano, Maria Rita Gismondo, pronta a stigmatizzarne controsensi e sconcerto di ritorno. Green pass base, Gismondo: una “follia”. vale per stranieri in arrivo e non per italiani al lavoro «È un Paese sicuramente anormale quello che fa entrare i cittadini ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Una bizzarria tutta italiana, quella delvalido per far entrare gliin Italia, ma insufficiente per permettere aglidi accedere al posto di. Nel marasma di annunci e smentite. Regole e contro-norme. Precetti e codicilli, salta agli occhi la contraddizione insita nelle istruzioni per l’uso del certificato verde. Con la microbiologa del Sacco di Milano, Maria Rita, pronta a stigmatizzarne controsensi e sconcerto di ritorno.: una “”.perin arrivo e non peral«È un Paese sicuramente anormale quello che fa entrare i cittadini ...

