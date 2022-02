Gismondo: “Follia green pass base per stranieri e non per italiani che lavorano” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – “E’ un Paese sicuramente anormale quello che fa entrare i cittadini extraeuropei con un green pass base e li fa circolare, però impedisce ai propri abitanti, ai propri residenti, di andare a lavorare con lo stesso documento”. Lo trova “assurdo” la microbiologa Maria Rita Gismondo, che pur accogliendo con favore il provvedimento che dal primo marzo equiparerà gli arrivi extra Ue a quelli Ue, punta il dito contro “un’anomalia oggettiva”: il certificato base basta agli stranieri per fare il loro ingresso in Italia, ma non agli italiani over 50 per presentarsi sul posto di lavoro. “Siamo veramente alla Follia”, commenta all’Adnkronos Salute. “Ritengo positivo l’allentamento delle misure ai confini per i turisti extraeuropei che vogliono ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – “E’ un Paese sicuramente anormale quello che fa entrare i cittadini extraeuropei con une li fa circolare, però impedisce ai propri abitanti, ai propri residenti, di andare a lavorare con lo stesso documento”. Lo trova “assurdo” la microbiologa Maria Rita, che pur accogliendo con favore il provvedimento che dal primo marzo equiparerà gli arrivi extra Ue a quelli Ue, punta il dito contro “un’anomalia oggettiva”: il certificatobasta agliper fare il loro ingresso in Italia, ma non agliover 50 per presentarsi sul posto di lavoro. “Siamo veramente alla”, commenta all’Adnkronos Salute. “Ritengo positivo l’allentamento delle misure ai confini per i turisti extraeuropei che vogliono ...

