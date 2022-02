Giovanni Panebianco alla presidenza del Premio Paganini (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Inizia il nuovo corso per rilanciare il Premio Paganini. A presiedere il prestigioso concorso – istituito nel 1953 per realizzare una competizione violinistica di livello internazionale che favorisse la scoperta di giovani talenti e desse prestigio a Genova – è stato chiamato Giovanni Panebianco, già segretario generale del ministero della Cultura. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Inizia il nuovo corso per rilanciare il. A presiedere il prestigioso concorso – istituito nel 1953 per realizzare una competizione violinistica di livello internazionale che favorisse la scoperta di giovani talenti e desse prestigio a Genova – è stato chiamato, già segretario generale del ministero della Cultura. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

