Giovani allo sbando. La Buona scuola ci presenta il conto. In aumento violenza e abusi. Nelle norme qualcosa non funziona (Di mercoledì 23 febbraio 2022) È di questi giorni l’aggressione al benzinaio di Giugliano per mano di tre Giovani, probabilmente minorenni, che per estorcere il ricavato a fine giornata a un lavoratore poco più grande di loro, sono ricorsi all’uso di un’arma da fuoco (inspiegabilmente Nelle loro mani) e all’uso della forza fisica di gruppo. Non è un caso isolato e la cronaca ci restituisce con spaventosa frequenza numerosi casi analoghi che hanno come comune denominatore l’efferatezza della violenza e la Giovanissima età degli esecutori, con una distribuzione sul territorio nazionale che mostra come in questo caso sia complesso tracciare una distinzione tra nord e sud. Basti pensare ai cinque accoltellamenti avvenuti a Milano per mano di Giovanissimi tra sabato e domenica. Trattasi di ragazzi prestati alla criminalità organizzata, o ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) È di questi giorni l’aggressione al benzinaio di Giugliano per mano di tre, probabilmente minorenni, che per estorcere il ricavato a fine giornata a un lavoratore poco più grande di loro, sono ricorsi all’uso di un’arma da fuoco (inspiegabilmenteloro mani) e all’uso della forza fisica di gruppo. Non è un caso isolato e la cronaca ci restituisce con spaventosa frequenza numerosi casi analoghi che hanno come comune denominatore l’efferatezza dellae lassima età degli esecutori, con una distribuzione sul territorio nazionale che mostra come in questo caso sia complesso tracciare una distinzione tra nord e sud. Basti pensare ai cinque accoltellamenti avvenuti a Milano per mano dissimi tra sabato e domenica. Trattasi di ragazzi prestati alla criminalità organizzata, o ...

Advertising

n1ptr0 : @ritenta2 I giovani d'oggi usano parole assurde come SPAMMARE DROPPARE KILLATI CAMPERARE resta fedele allo studio - GilabertArnau : RT @biciPRO1: Il Giro Ciclistico Valle d'Aosta aumenta le sue tappe rispetto allo scorso anno. Con 5 tappe è uno dei punti focali della sta… - biciPRO1 : Il Giro Ciclistico Valle d'Aosta aumenta le sue tappe rispetto allo scorso anno. Con 5 tappe è uno dei punti focali… - AretusaMoro : @horusarcadia Per me non si sono salvati. Il Giappone è stato per decenni un altro laboratorio sociale che ha porta… - ric_quaglia : Una bella notizia per la mia città natale. La MEMC ha sempre rappresentato un punto di riferimento per i giovani no… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovani allo Misano World Circuit, l'obiettivo è un 2022 da urlo: '700.000 presenze e venti weekend internazionali' In bocca al lupo al Team di paolo Simoncelli, una realtà prestigiosa che pone grande attenzione ai giovani piloti". Teodoro Lonfernini , Segretario di Stato allo Sport Repubblica San Marino, ha ...

Smart working, cosa cambia dal 1 aprile ... come Great Resignation, con il boom di dimissioni specie tra i dipendenti più giovani. Secondo l'...nel Nord Italia tra la fascia d'età compresa tra i 26 e i 35 anni è aumentato dell'85 % rispetto allo ...

Giovani allo sbando. La Buona scuola ci presenta il conto LA NOTIZIA (LIVE) Crotone-Cosenza 0-0 Le formazioni ufficiali in campo allo Scida CETRARO (CS) – Domenica 20 febbraio i soci del Lampetia di Cetraro si sono dati appuntamento nel piazzale della sede, sul porto turistico di Cetraro, per la consueta presentazione annuale del programm ...

Rondinelli (M5s): bene provvedimenti Ue anti-dumping allo sfruttamento dei giovani che nel 50% dei casi non percepiscono nemmeno un rimborso spesa durante gli stage o i tirocini". Così in una nota, Daniela Rondinelli, europarlamentare del Movimento 5 ...

In bocca al lupo al Team di paolo Simoncelli, una realtà prestigiosa che pone grande attenzione aipiloti". Teodoro Lonfernini , Segretario di StatoSport Repubblica San Marino, ha ...... come Great Resignation, con il boom di dimissioni specie tra i dipendenti più. Secondo l'...nel Nord Italia tra la fascia d'età compresa tra i 26 e i 35 anni è aumentato dell'85 % rispetto...CETRARO (CS) – Domenica 20 febbraio i soci del Lampetia di Cetraro si sono dati appuntamento nel piazzale della sede, sul porto turistico di Cetraro, per la consueta presentazione annuale del programm ...allo sfruttamento dei giovani che nel 50% dei casi non percepiscono nemmeno un rimborso spesa durante gli stage o i tirocini". Così in una nota, Daniela Rondinelli, europarlamentare del Movimento 5 ...