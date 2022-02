Giovane accoltellato in parco a Roma, indagato 17enne (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’ stato rintracciato il presunto autore dell’accoltellamento avvenuto ieri pomeriggio nel parco di via Tieri, in zona Cassia, a Roma. E’ un 17enne Romano, come la vittima incensurato, che avrebbe colpito con una lama da cucina il “rivale” 19enne per uno sgarbo relativo al piccolo spaccio di stupefacenti. Tramite un conoscente suo e della vittima, così come ricostruito dai poliziotti del commissariato Flaminio, lo avrebbe attirato al parco per un finto scambio di droga per poi colpirlo e dileguarsi. Il 19enne ferito a una spalla era stato portato in codice rosso all’ospedale San Filippo Neri ed è ora ricoverato con una prognosi di 30 giorni. Il minorenne, rintracciato dagli agenti, è ora indagato per tentato omicidio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’ stato rintracciato il presunto autore dell’accoltellamento avvenuto ieri pomeriggio neldi via Tieri, in zona Cassia, a. E’ unno, come la vittima incensurato, che avrebbe colpito con una lama da cucina il “rivale” 19enne per uno sgarbo relativo al piccolo spaccio di stupefacenti. Tramite un conoscente suo e della vittima, così come ricostruito dai poliziotti del commissariato Flaminio, lo avrebbe attirato alper un finto scambio di droga per poi colpirlo e dileguarsi. Il 19enne ferito a una spalla era stato portato in codice rosso all’ospedale San Filippo Neri ed è ora ricoverato con una prognosi di 30 giorni. Il minorenne, rintracciato dagli agenti, è oraper tentato omicidio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

