Gios | “Arianna Fontana si è sempre lamentata | trova motivazioni dalle polemiche”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Non ci siamo ancora sentiti perché avremo le elezioni il 19 marzo e tutta l’attività di programmazione comincerà quando sarà nominato il nuovo consiglio federale. Non siamo stupitisue esternazioni perché conosciamoe si è, fin da Torino 2006, per poi proseguire a Vancouver quando chiese di rimuovere tutti i quadri federali perché non le andava bene nulla. La conosciamo, è un’atleta straordinaria che probabilmente devereanche da queste“. Queste la dichiarazioni di Andreanei confronti di, dopo le accuse e lealzate dalla campionessa olimpica di short track. Ai microfoni di Radio Sportiva, il presidente della ...

...un mazzo di rose rosse aveva dichiarato pochi giorni fa Il presidente delle Federazione Ghiaccio Andreain merito alle polemiche scatenate daFontana . Un polverone, sul qualevuole ...... Flavio Roda (Federsci) ed Andrea(Federghiaccio). A bordo anche la leggendaria campionessa dello short track,Fontana che a Pechino si è confermata oro nei 500 metri e soprattutto è ...Il presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio Andrea Gios è intervenuto in esclusiva a Radio Sportiva per parlare degli straordinari risultati ottenuti a Pechino dagli atleti del ghiacci ...La Federghiaccio tira dritto: "Arianna Fontana può allenarsi con il marito all'estero, in Italia lui dovrà restare fuori dal ghiaccio". Il presidente della Federghiaccio Andrea Gios in un'intervista ...