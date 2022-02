Giorgia Meloni ha anche il coraggio di fare la vittima per le critiche sul mancato vaccino alla figlia | VIDEO (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Giorgia Meloni a Cartabianca rispondendo a una domanda di Luca Telese sulle minacce a Bassetti in strada risponde: “Sulla violenza si figuri se non sono solidale. Posso dirle che succede anche a me. Io ho avuto mia figlia sbattuta su tutte le prima pagine avendo fatto una scelta comune a tantissimi italiani, visto che meno il 10% degli italiani ha vaccinato i figli con meno di 11 anni contro il Covid. Non si creano mostri, io sono una madre come tutte le altri madri. C’è stata troppa aggressività sulla questione dei vaccini. Io ho dichiarato questo perché mi viene chiesto tutti i giorni. È un dato statistico, se meno del 10% ha vaccinato i suoi figli vuol dire che qualcun altro nel Parlamento ha scelto di non farlo, anche a sinistra. Questo tema della vaccinazione è stato trattato in maniera troppo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022)a Cartabianca rispondendo a una domanda di Luca Telese sulle minacce a Bassetti in strada risponde: “Sulla violenza si figuri se non sono solidale. Posso dirle che succedea me. Io ho avuto miasbattuta su tutte le prima pagine avendo fatto una scelta comune a tantissimi italiani, visto che meno il 10% degli italiani ha vaccinato i figli con meno di 11 anni contro il Covid. Non si creano mostri, io sono una madre come tutte le altri madri. C’è stata troppa aggressività sulla questione dei vaccini. Io ho dichiarato questo perché mi viene chiesto tutti i giorni. È un dato statistico, se meno del 10% ha vaccinato i suoi figli vuol dire che qualcun altro nel Parlamento ha scelto di non farlo,a sinistra. Questo tema della vaccinazione è stato trattato in maniera troppo ...

