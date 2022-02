Gianmaria Antinolfi rompe il silenzio | “Figlio con Belen Rodriguez? Fake news”

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)smonta unasulla sua relazione cone la definisceSembrerà strano, manon fa più parte del cast del Grande Fratello Vip: d’altronde tra gente che va e gente che viene anche il pubblico non si raccapezza più guardando quella casa di Cinecittà, che chiuderà i battenti a marzo per riaprirli a settembre. Orasi gode la sua vita al di fuori della casa con la sua Federica Calemme, ma al settimanale Nuovo Tv ci ha tenuto a smontare unasulla sua relazione con: “Ho letto che avrei voluto unda lei. E’ una notizia assolutamente non vera. Per un ...