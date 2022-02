GF Vip | Soleil rivela il vero motivo per cui non ha salutato Alex Belli quando è uscito

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Seha saputo chesarebbe rientrato come ospite nella Casa del Grande Fratello Vip 6,Sorge era a dir poco entusiasta,è andato via non lo ha nemmeno. Non solo, perché è stata sollevata dalla cosa. Parlando con la moglie di lui, Delia Duran, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha spiegato come mai pochi giorni in Casa le hanno fatto cambiare radicalmente idea sull’attore. “Dopo quello che ha fatto non voglio più nessun rapporto con lui. Mi ha portato a dire basta una serie di cose, non soltanto il fatto che voi due siete una coppia, ma anche il fatto che ha fatto del male a me” ha dichiaratoSorge, come riporta il portale Biccy. E ancora, la modella italo americana si è sfogata: “Io mi volevo tirar fuori da tempo e lui è ...