GF Vip | scena censurata turba i fan Jessica | “Ha bestemmiato a settembre”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) In questa edizione del Grande Fratello Vip, spesso, la produzione è stata accusata di non mandare in onda possibili scene incriminanti. Stando alle parole diSelassié, nel mese di, Katia Ricciarelli avrebbe infranto gravemente il regolamento del gioco, ma nessuno avrebbe preso provvedimenti. Per la principessina, alla cantante viene riservato un trattamento preferenziale. Gli spettatori, incuriositi dallo scambio di battute trae Sophie, hanno inondato i social di critiche perché il video in questione sarebbe stato censurato. La conversazione tra le due concorrenti, infatti, non ha avuto termine. La regia, accortasi del fatto, è subito intervenuta per oscurare l’audio e il video. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip, ...