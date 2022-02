Gf Vip | faccia a faccia tra Miriana Trevisan e Delia Duran Video

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)tra. Dopo aver ricevuto delle critiche da parte dicerca il confronto con la showgirlnon si dà pace e già a partire dal post puntata aveva esternato a Nathaly lo sfogo controreputata “falsa” dalla moglie di Alex Belli. Poi ieri nel corso della giornata ha continuato a lamentarsi sulla falsità di, sino a quando in serata è arrivato il confronto tra le due donne.ribadisce il suo pensiero: “Per me non ci sono vittime in tutta questa situazione”. La showgirl insiste sul bacio chee Soleil si sono scambiate e afferma: ...