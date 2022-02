GF Vip | Barù spiega perché non mangia con gli altri | “Provo schifo”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sul suo seguitissimo profilo Instagram, dove parla diffusamente del Grande Fratello Vip 6, la blogger Deianira Marzano ha pubblicato lo spezzone di un video proveniente direttamente dalla Casa. Nel video sie Nathaly Caldonazzo (che non vanno per niente d’accordo) si affrontano e la show-girl romana fa notare al nipote di Costantino Della Gherardesca che ormai cucina solo per sé e soprattutto non condivide mai i momenti di convivialità nei quali gli inquilini del GF Vip 6 cenano tutti insieme. Al che l’uomo se n’è uscito con alcune affermazioni che hanno lasciato senza parole i telespettatori, che le hanno poi commentate sui social., infatti, è sbottato affermando che gli fare con alcune personesputano e masticano rumorosamente. “Imparassero are, ...