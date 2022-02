Gf Vip 6 | Delia Duran e lo sfogo sull’inquilina | parole durissime Cosa cambia ora

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Non c’è pace per gli inquilini della Casa, destabilizzati dalla puntata di lunedì, che ha fatto crollare alcuni equilibri già traballanti. Al Gf Vip c’è ora maretta trae… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

MondoTV241 : GF Vip, Miriana Trevisan inveisce sul triangolo amoroso dopo il bacio tra Delia e Soleil #mirianatrevisan… - infoitcultura : GF Vip. Alex Belli, Soleil e Delia, il triangolo amoroso finisce nel mirino di Marino Balotelli e Karina - Arabella_88888 : RT @IlariaCalvani: - Loredana_Dana75 : @nianlovers1 @gf_vip_news Ma cosa vuoi paragonare le due cose? Delia ha insultato come ha fatto KATIA?? Certo che s… - trash_mundo : @gf_vip_news Voi invece? Dovreste sostenere Jessica e invece avete fatto votazioni di massa in favore di Nathalie,… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Delia

Duran non lascia il GF/ Alex Belli fuori dalla casa, lei: "io resto per me"... ultime news Alex Belli lunedì sera, quasi a sorpresa, ha dovuto lasciare la casa del GF. Proprio lui che era ritornato a Cinecittà per riconquistare la moglie,Duran, e recuperare il ...Soleil Sorgè ha confessato di provare un forte sentimento nei confronti di Alex Belli, ma l’attore sembra aver scelto Delia Duran per proseguire il suo percorso di vita. Il triangolo amoroso ...Il conduttore del talk di Italia 1 "Le Iene" ha rivelato quello che pensa davvero del reality show di Alfonso Signorini e del triangolo venutosi a creare tra Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli ...