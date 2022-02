GERRY SCOTTI: TORNA LO SHOW DEI RECORD! IL MIO SEGRETO? LO STESSO DI AMADEUS E CONTI (Di mercoledì 23 febbraio 2022) GERRY SCOTTI è da settimane impegnato con le registrazioni de “Lo SHOW dei Record” che segnerà il ritorno di un titolo storico dell’intrattenimento di Canale 5 in prima serata, precisamente da domenica 6 marzo. Sei puntate con la regia di Roberto Cenci. Ogni puntata dei Record avrà un ospite famoso, anticipa SCOTTI a Chi. Vedremo infatti Walter Zenga, Max Biaggi, Martin Castrogiovanni, Vanessa Ferrari, Amaurys Perez e Aldo Montano. Uno SHOW imponente con scommesse interne, esterne, di giorno e di notte. Lo SHOW dei Record è come un kolossal “Come se fosse un film, un kolossal”: GERRY SCOTTI è entusiasta di TORNAre al timone dello SHOW dei Record. E da lunedì 28 febbraio lo rivedremo a Striscia la Notizia, prima un ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 23 febbraio 2022)è da settimane impegnato con le registrazioni de “Lodei Record” che segnerà il ritorno di un titolo storico dell’intrattenimento di Canale 5 in prima serata, precisamente da domenica 6 marzo. Sei puntate con la regia di Roberto Cenci. Ogni puntata dei Record avrà un ospite famoso, anticipaa Chi. Vedremo infatti Walter Zenga, Max Biaggi, Martin Castrogiovanni, Vanessa Ferrari, Amaurys Perez e Aldo Montano. Unoimponente con scommesse interne, esterne, di giorno e di notte. Lodei Record è come un kolossal “Come se fosse un film, un kolossal”:è entusiasta dire al timone dellodei Record. E da lunedì 28 febbraio lo rivedremo a Striscia la Notizia, prima un ...

