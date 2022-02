Genoa | Criscito vicino all’addio a marzo | c’è il Toronto

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Mimmopotrebbe lasciare il, forse già a. Il difensore rossoblù, attualmente infortunato, a dicembre ha compiuto 35 anni ed è ad un passo dal raggiungere Insigne alin Canada. Anzi, lo anticiperà. L’ex Juve potrebbe accettare subito la proposta del club che milita nella MLS e lasciare il. L’ operazione è ormai in chiusura e arrivano in parte conferme da fonti vicine allo stesso club rossoblù che lascerà totale libertà di scelta al giocatore con il quale deve però ancora parlare. Il contratto del difensore è in scadenza a giugno 2023, dunque in caso di addio anticipato ilrisparmierà un anno e mezzo di ingaggio. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #Criscito molto vicino a lasciare il #Genoa: si trasferirà a stagione in corso al #Toronto - cn1926it : #Toronto sempre più italiano, ufficiale l’acquisto immediato di #Criscito – #SKY @TorontoFC @mimmo_criscito4… - Fantacalcio : Calciomercato Genoa, Criscito al Toronto già a marzo: addio al Fantacalcio - rep_genova : Genoa, capitan Criscito verso l'addio: potrebbe andare a Toronto già a marzo [di Maurizio Moscatelli] [aggiornament… - kalidu1926 : #criscito lascia immediatamente il #Genoa per andare nella futura squadra di insigne cosa che doveva fare anche lui… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Criscito

Era nell'aria ma nelle ultime ore la voce sta assumendo sempre più i contorni della realtà. Il capitano delDomenicapotrebbe non chiudere la stagione in rossoblù , provando con i compagni a ottenere l'ennesima salvezza, ma dovrebbe accasarsi al Toronto già a partire dal mese di marzo. ...Un addio anticipato al club in cui è cresciuto e del quale è capitano? È più di un'ipotesi. Mimmoè in trattativa da tempo con il Toronto e il suo trasferimento in Canada sembrava destinato a concretizzarsi al termine di questa stagione. La dirigenza del club è stata in Italia alla ...Genoa, Domenico Criscito verso l'addio a marzo: c'è il Toronto. Il club rossoblù risparmierà un anno di contratto del giocatore ...è sul punto di chiudere anche per Domenico Criscito: la grande novità che starebbero cercando di formalizzare a Toronto è, però, la data di tutto ciò. Il calciatore attualmente in forza al Genoa, ...