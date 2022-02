Genoa, Criscito non finirà il campionato: giocherà a Toronto già da marzo! (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Accordo biennale per il capitano rossoblù, che precederà Insigne Non si ferma la corsa all’Italia da parte del Toronto FC, dopo l’ufficialità di Lorenzo Insigne a parametro zero. Il portale gianlucadimarzio.com annuncia che è in dirittura d’arrivo l’accordo biennale con il capitano del Genoa Mimmo Criscito. A differenza del colpo Insigne, l’ex Zenit approderà in Canada già a marzo, senza finire il campionato con il Grifone. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Accordo biennale per il capitano rossoblù, che precederà Insigne Non si ferma la corsa all’Italia da parte delFC, dopo l’ufficialità di Lorenzo Insigne a parametro zero. Il portale gianlucadimarzio.com annuncia che è in dirittura d’arrivo l’accordo biennale con il capitano delMimmo. A differenza del colpo Insigne, l’ex Zenit approderà in Canada già a marzo, senza finire ilcon il Grifone. L'articolo proviene da Calcio News 24.

