Gelmini | difendiamo Green pass | auspicio toglierlo per estate

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gelmini difendiamo

Tiscali.it

"Forza Italia ha sempre appoggiato la scelta del Green pass. Ad oggi lopoi ci auguriamo che andando verso l'estate non ce ne sia più bisogno. Appena possibile ...Mariastellaa Rtl ...... nonché la ministra per gli affari regionali e le autonomie Maria Stella. L' evento è stato ...le nostre radici e le nostre tradizioni, sempre" postando una immagine del presepe. La ...Roma, 23 feb. (askanews) - 'Forza Italia ha sempre appoggiato la scelta del Green pass. Ad oggi lo difendiamo poi ci auguriamo che andando verso ...Ministra per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, venerdì il governo ha approvato una ... di fare tutto il possibile per difendere il potere d'acquisto dei cittadini e alleviare le ...