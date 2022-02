Gasperini: «Il Var strumento pericolosissimo, mi auguro che i tifosi lo facciano saltare come la Superlega» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sfogone di Gasperini ai microfoni di Sky Sport, non gli è passata. «Di quale episodio dobbiamo parlare? Ce ne sono stati tanti. Il Var è uno strumento pericolosissimo, viene stravolto il regolamento. Non si capisce chi decida, se l’arbitro o il Var. Il sistema decisionale non è chiaro e questo ti fa pensar male. I tifosi inglesi hanno fatto saltare la Superlega, mi auguro che lo stessa avvenga per il Var». «È presto per dire che con la nuova proprietà l’Atalanta possa puntare allo scudetto. Non è negli obiettivi. Chi lo pensa, corre un po’ troppo. È emozionante pensare di aver contribuito a costruire qualcosa che ha catturato l’attenzione oltre oceano. Quando l’ho saputo, è stato un momento emozionante. Poi, si vedrà cosa accadrà». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sfogone diai microfoni di Sky Sport, non gli è passata. «Di quale episodio dobbiamo parlare? Ce ne sono stati tanti. Il Var è uno, viene stravolto il regolamento. Non si capisce chi decida, se l’arbitro o il Var. Il sistema decisionale non è chiaro e questo ti fa pensar male. Iinglesi hanno fattola, miche lo stessa avvenga per il Var». «È presto per dire che con la nuova proprietà l’Atalanta possa puntare allo scudetto. Non è negli obiettivi. Chi lo pensa, corre un po’ troppo. È emozionante pensare di aver contribuito a costruire qualcosa che ha catturato l’attenzione oltre oceano. Quando l’ho saputo, è stato un momento emozionante. Poi, si vedrà cosa accadrà». L'articolo ilNapolista.

