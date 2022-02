Gas liquido, Tap e trivelle: così l’Italia punta a liberarsi dalla dipendenza energetica dalla Russia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Preoccupa la guerra alle porte tra Europa e Russia ma preoccupano anche i problemi concreti che verrebbero da conflitto e sanzioni, a cominciare dalle ricadute sulle forniture energetiche. Sulla carta, però, l’Italia può puntare su ben tre strade per far fronte all’emergenza: il gasdotto trans-adriatico TAP, l’incremento della produzione interna e il gas liquefatto (GNL) potrebbero liberare il nostro paese dalla dipendenza dal gas russo. Il quadro di partenza non è dei più semplici, nel 2020 abbiamo importato oltre il 40% del fabbisogno di gas dalla Russia. Ma i prezzi insostenibili degli ultimi mesi e le tensioni geopolitiche della Russia con l’Ucraina e l’Europa tutta impongono un cambio di passo. Il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Preoccupa la guerra alle porte tra Europa ema preoccupano anche i problemi concreti che verrebbero da conflitto e sanzioni, a cominciare dalle ricadute sulle forniture energetiche. Sulla carta, però,puòre su ben tre strade per far fronte all’emergenza: il gasdotto trans-adriatico TAP, l’incremento della produzione interna e il gas liquefatto (GNL) potrebbero liberare il nostro paesedal gas russo. Il quadro di partenza non è dei più semplici, nel 2020 abbiamo importato oltre il 40% del fabbisogno di gas. Ma i prezzi insostenibili degli ultimi mesi e le tensioni geopolitiche dellacon l’Ucraina e l’Europa tutta impongono un cambio di passo. Il ...

Advertising

Nonzi83 : @FuryBionda ne hanno più di tutti gas nel mondo, e lo vendono pure ad un prezzo concorrenziale e ottimo, i padroni… - planetpaul65 : RT @Michele02828265: Solo una breve considerazione. La Germania blocca il nuovo Gasdotto Stream 2 che porterà gas in Europa ad un costo mol… - GiuseppeNanni57 : RT @Michele02828265: Solo una breve considerazione. La Germania blocca il nuovo Gasdotto Stream 2 che porterà gas in Europa ad un costo mol… - patrizia_silano : RT @Michele02828265: Solo una breve considerazione. La Germania blocca il nuovo Gasdotto Stream 2 che porterà gas in Europa ad un costo mol… - Maryljacb : @Agenzia_Italia Loro hanno soldi da potersi mettere il costo del gas liquido di #Biden, possiedono inoltre impianti… -