"Furiosa lite in strada" tra Al Bano Carrisi e la figlia Romina junior, brutte voci in famiglia: cosa c'è dietro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il rapporto tra Al Bano Carrisi e la figlia Romina junior non è dei migliori. Anzi, ultimamente la tensione sembra essere tornata ad alzarsi, dopo che i due sono stati pizzicati dai fotografi del settimanale NuovoTv mentre discutevano animatamente in strada a Roma. Eppure negli scorsi mesi avevano fatto qualche passo avanti, dato che erano tornati a parlarsi dopo un lungo silenzio. Nonostante ciò tra padre e figlia pare che non si riesca a trovare un punto di contatto per andare d'accordo. Al momento non sono noti i motivi della lite che si è consumata in strada tra il cantante di Cellino San Marco e l'opinionista di Oggi è un altro giorno, ma si vocifera che la tensione tra i due sia alle stelle come mai era ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il rapporto tra Ale lanon è dei migliori. Anzi, ultimamente la tensione sembra essere tornata ad alzarsi, dopo che i due sono stati pizzicati dai fotografi del settimanale NuovoTv mentre discutevano animatamente ina Roma. Eppure negli scorsi mesi avevano fatto qualche passo avanti, dato che erano tornati a parlarsi dopo un lungo silenzio. Nonostante ciò tra padre epare che non si riesca a trovare un punto di contatto per andare d'accordo. Al momento non sono noti i motivi dellache si è consumata intra il cantante di Cellino San Marco e l'opinionista di Oggi è un altro giorno, ma sifera che la tensione tra i due sia alle stelle come mai era ...

Advertising

biciofab : RT @fanpage: Il clima alla festa per i 70 anni di Lamberto Sposini non sarebbe stato dei più distesi: Mara Venier avrebbe litigato furiosam… - Marilenapas : RT @fanpage: Il clima alla festa per i 70 anni di Lamberto Sposini non sarebbe stato dei più distesi: Mara Venier avrebbe litigato furiosam… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Il clima alla festa per i 70 anni di Lamberto Sposini non sarebbe stato dei più distesi: Mara Venier avrebbe litigato furiosam… - fanpage : Il clima alla festa per i 70 anni di Lamberto Sposini non sarebbe stato dei più distesi: Mara Venier avrebbe litiga… - photophobica : Ma poi Jessica è l'unica che davvero non ha mai sbroccato, eccetto la lite con Dolores ma anzi anche la è stata una… -