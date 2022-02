Freedom Day Italia, le nuove regole dal 1 aprile 2022: cosa cambia per green pass, mascherine e quarantena (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Abbiamo urlato a squarciagola dai balconi che tutto sarebbe andato bene, poi dopo mesi ci siamo dovuti ricredere perché variante dopo variante la curva epidemiologica non scendeva. Anzi, sembrava essere ritornati indietro nel tempo. Ora, invece, a due anni dallo scoppio della pandemia, forse la normalità, per quanto possibile, è dietro l’angolo: prima la fine dello stato di emergenza il 31 marzo, poi il ‘Freedom day’ anche in Italia. E’ stato battezzato così il giorno in cui nel nostro Paese, molto probabilmente, cadranno tutte le regole e si inizierà a “respirare”, senza dover fare i conti con le misure restrittive, che sono state una costante di questi anni. Freedom Day in Italia: cosa cambia dal 1 aprile 2022 Il Governo starebbe ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Abbiamo urlato a squarciagola dai balconi che tutto sarebbe andato bene, poi dopo mesi ci siamo dovuti ricredere perché variante dopo variante la curva epidemiologica non scendeva. Anzi, sembrava essere ritornati indietro nel tempo. Ora, invece, a due anni dallo scoppio della pandemia, forse la normalità, per quanto possibile, è dietro l’angolo: prima la fine dello stato di emergenza il 31 marzo, poi il ‘day’ anche in. E’ stato battezzato così il giorno in cui nel nostro Paese, molto probabilmente, cadranno tutte lee si inizierà a “respirare”, senza dover fare i conti con le misure restrittive, che sono state una costante di questi anni.Day indal 1Il Governo starebbe ...

Advertising

AnnalisaChirico : Davvero con il 90% di vaccinati e le terapie intensive ferme al 10%, l’Italia non può celebrare il suo ‘freedom day… - Corriere : ?? Stasera l'annuncio - fattoquotidiano : BUONI E CATTIVI ESEMPI Restrizioni nel cassetto: Johnson annuncia la fine dei divieti per non vaccinati e anche de… - CorriereCitta : Freedom Day Italia, le nuove regole dal 1 aprile 2022: cosa cambia per green pass, mascherine e quarantena - Raffael92160314 : RT @AnnalisaChirico: Davvero con il 90% di vaccinati e le terapie intensive ferme al 10%, l’Italia non può celebrare il suo ‘freedom day’?… -