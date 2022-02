Freaks Out, la magia degli effetti visivi nel video del making of del film (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Se siete rimasti affascinati dagli effetti visivi di Freaks Out, il film di Gabriele Mainetti, questo video con il making of della pellicola fa proprio al caso vostro. Pochi mesi dopo l'uscita in sala, Freaks Out, il più recente film di Gabriele Mainetti, uscirà presto anche in home video e su Sky Cinema. Ad anticipare la release, oggi arriva un nuovo video tutto dedicato agli effetti visivi del film. Le inquadrature cariche di effetti speciali in Freaks Out, curate dalla EDI (effetti Digitali Italiani) - la stessa compagnia che si è occupata degli effetti visivi de ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Se siete rimasti affascinati daglidiOut, ildi Gabriele Mainetti, questocon ilof della pellicola fa proprio al caso vostro. Pochi mesi dopo l'uscita in sala,Out, il più recentedi Gabriele Mainetti, uscirà presto anche in homee su Sky Cinema. Ad anticipare la release, oggi arriva un nuovotutto dedicato aglidel. Le inquadrature cariche dispeciali inOut, curate dalla EDI (Digitali Italiani) - la stessa compagnia che si è occupatade ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Freaks Out, la magia degli effetti visivi nel video del making of del film - cinemaniaco_fb : ?????????????? Freaks Out in 4K UHD e Blu-ray, la recensione: un trattamento da blockbuster americano per il film di Main… - Mag_erri : @uyhgvest Questa è difficilissima perché non so mai cosa rispondere, quindi per il momento ti dico: 1. Sherk 2, pe… - dvrlingkenobi : io e luca che andiamo a vedere freaks out è vero - MICIO7BEAR : RT @luckyredfilm: I #VisualEffects di #FreaksOut: questo video ci svela il grande lavoro dello staff di #EDI insieme al regista #GabrieleMa… -