Frattura del piede per Mckennie: stagione finita per il centrocampista della Juventus? (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Pessime notizie per la Juventus che, di ritorno dal match di Champions League contro il Villareal ha dovuto incassare l’ennesima tegola: Frattura del piede per Mckennie, che rischia di vedere già conclusa la sua stagione. Frattura AL piede PER Mckennie: QUANDO POTREBBE TORNARE IN CAMPO L’ AMERICANO? Solitamente per questo tipo di infortunio occorrono circa due mesi prima di un recupero completo. La situazione è apparsa subito grave quando il centrocampista durante il match contro gli spagnoli ha abbandonato il campo molto dolorante in seguito al movimento innaturale del piede. Per i bianconeri sarà un problema non da poco, visto che Mckennie è l’unico centrocampista con il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Pessime notizie per lache, di ritorno dal match di Champions League contro il Villareal ha dovuto incassare l’ennesima tegola:delper, che rischia di vedere già conclusa la suaALPER: QUANDO POTREBBE TORNARE IN CAMPO L’ AMERICANO? Solitamente per questo tipo di infortunio occorrono circa due mesi prima di un recupero completo. La situazione è apparsa subito grave quando ildurante il match contro gli spagnoli ha abbandonato il campo molto dolorante in seguito al movimento innaturale del. Per i bianconeri sarà un problema non da poco, visto cheè l’unicocon il ...

Advertising

DadoneFabiana : Dispiace prendere atto del fatto che due questioni, che evidentemente scuotono le sensibilità dei singoli cittadini… - MarcelloPavia : @conteDartagnan se dovesse inciampare non può neanche mettere le mani avanti. frattura del setto nasale assicurato. - Stefano85819960 : @capuanogio Questo era da Rosso secondo me, ma il fallo su McKennie? Il fallo gli ha causato la frattura del piede… - chillishgr : RT @GiovaAlbanese: ?? Aggiornamento: frattura del secondo e terzo metatarso per #McKennie: stop lungo. #Juve #Juventus #VillarrealJuve - GreenMidnight1 : RT @GiovaAlbanese: ?? Aggiornamento: frattura del secondo e terzo metatarso per #McKennie: stop lungo. #Juve #Juventus #VillarrealJuve -