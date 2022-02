Frasi depresse | tutte quelle che non avete mai letto

Leggi su zon

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) La depressione è, forse, un male comune che non ha un nome. È un dolore che non ha forma, è un annichilimento della mente, un torpore degli arti. Una totale sfiducia nei confronti dell’esistenza divora la coscienza e lacera la carne. Scopriamo, insieme, lepiù intense e viscerali di sempre.che non conosci “L’unico modo per evitare di essere depressi è non avere abbastanza tempo libero per domandarsi se se si è felici o no.” GEORGE BERNARD SHAW “È tipico del depresso non fare niente ma aspettarsi che gli altri facciano qualcosa per lui.” GIULIO CESARE GIACOBBE “Ha capovolto del tutto la sua vita. Prima era triste e depresso. Ora è depresso e triste.” ROBERT LEE FROST “Soffrire di depressione vuol dire non desiderare più ...