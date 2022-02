Francesco Totti smentisce le voci di crisi con Ilary Blasi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'ex capitano della Roma ha definito «fake news» le indiscrezioni sulla fine imminente del suo matrimonio. «Non è la prima volta che succede e mi sono stancato di smentire. Fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'ex capitano della Roma ha definito «fake news» le indiscrezioni sulla fine imminente del suo matrimonio. «Non è la prima volta che succede e mi sono stancato di smentire. Fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini»

Advertising

trash_italiano : FRANCESCO TOTTI ON FIRE ?? - trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - repubblica : Noemi, il nuovo amore di Francesco Totti - cipilhs : RT @yleniaindenial1: letteralmente pisciata sotto per Francesco Totti che smentisce le fæïkè nûs dei giornali con il tono di uno che sta pe… - ismaustinJ : RT @yleniaindenial1: letteralmente pisciata sotto per Francesco Totti che smentisce le fæïkè nûs dei giornali con il tono di uno che sta pe… -