Francesco Totti e Ilary Blasi news, ultime novità sulla coppia: il messaggio su Instagram (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Prima i pettegolezzi, le indiscrezioni e le voci sulla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, la favola moderna tra calciatore e letterina che va avanti da ben 17 anni, poi la presunta nuova fiamma del capitano. Fino a quando ieri sera proprio lui non ha deciso di mettere fine a tutte quelle insinuazioni e con diversi video, pubblicati su Instagram, ha smentito: tra Francesco Totti e Ilary Blasi non ci sarebbe nessuna crisi. Anzi, la cena di famiglia ‘paparazzata’ e pubblicata sui social sembrerebbe dire ben altro. Francesco Totti e Ilary Blasi: le ultime news, cosa hanno detto Prima ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Prima i pettegolezzi, le indiscrezioni e le vocifine del matrimonio tra, la favola moderna tra calciatore e letterina che va avanti da ben 17 anni, poi la presunta nuova fiamma del capitano. Fino a quando ieri sera proprio lui non ha deciso di mettere fine a tutte quelle insinuazioni e con diversi video, pubblicati su, ha smentito: tranon ci sarebbe nessuna crisi. Anzi, la cena di famiglia ‘paparazzata’ e pubblicata sui social sembrerebbe dire ben altro.: le, cosa hanno detto Prima ...

Advertising

trash_italiano : FRANCESCO TOTTI ON FIRE ?? - trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - repubblica : Noemi, il nuovo amore di Francesco Totti - unuomopop : allora, la faccia scocciata di francesco nella storia di ilary + totti che nel video parla solo di tutela per sé e… - CorriereCitta : Francesco Totti e Ilary Blasi news, ultime novità sulla coppia: il messaggio su Instagram -